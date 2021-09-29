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Виновник ДТП на Новомосковском шоссе в Туле отказался от медосвидетельствования

Виновник ДТП на Новомосковском шоссе в Туле отказался от медосвидетельствования

Кроме того, мужчина уже лишен права управления транспортными средствами.

Накануне вечером на Новомосковском шоссе в Туле столкнулись легковые автомобили Samand и Renault Logan. За рулем первого авто находился 38-летний мужчина, который ранее неоднократно садился пьяным за руль и в настоящее время лишен права управления транспортными средствами.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля Samand получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
В ГИБДД напоминают, что за повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения предусмотрены различные виды уголовных наказаний, в том числе штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +1
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