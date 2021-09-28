новости
новости
Регистрация
В Туле суд снова запретил работу котельной на ул. Дм. Ульянова

В Туле суд снова запретил работу котельной на ул. Дм. Ульянова

Постановление о приостановке деятельности на 90 суток вступило в силу с 27 сентября.

Советским районным судом Тулы рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении АО «Тульское предприятие тепловых сетей» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности.

Нарушение выявило Управление Ростехнадзора по Тульской области 21 сентября в ходе проверки котельной, расположенной по адресу: Тула, ул. Дм. Ульянова, 23. В частности:

не выполнен ремонт кирпичных стен и крыши,

не восстановлен защитный слой бетона поврежденных железобетонных плит покрытия и железобетонной перемычки,

не закончена засыпка (демонтаж) подвала,

нет антикоррозионной защиты металлических колонн стоек и пр. 

Принимая во внимание, что подобное положение дел на опасных производственных объектах создает угрозу жизни и здоровью людей, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для приостановления деятельности этой котельной на 90 суток. Принятое 27 сентября решение вступило в силу незамедлительно. 

Кстати, Советским районным судом Тулы уже не первый раз выносится постановление о запрете эксплуатации котельной на ул. Дм. Ульянова, 23. Аналогичное постановление было вынесено судом 7 февраля 2020 года.  Судом также был постановлен запрет на эксплуатацию на 90 суток котельной АО «Тульское предприятие тепловых сетей». Тогда на сайте Ростендер был объявлен аукцион на 9 млн рублей на ремонт здания, но оказалось, что работы не завершены.

В Управлении городского хозяйства Тулы сообщили, что от котельной на данный момент не запитан ни один жилой дом или соцобъект. В 2019 году в связи с неудовлетворительным состоянием дымовой трубы и здания котельной жилой дом №27 по ул. Демонстрации был переведен на отопление от Фрунзенской районной котельной.

«В настоящее время теплоснабжение жилого дома осуществляется в штатном режиме, риск оставления дома без тепла отсутствует», – уточняется в сообщении. 

Завершить работы по реконструкции котельной, расположенной по адресу Тула, ул. Дм. Ульянова, 23, АО «Тулатеплосеть» планирует в 2022 году.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
новая котельная
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области замечен ядовитый паук-оса
В Тульской области замечен ядовитый паук-оса
Туляков предупредили о заморозках до -2 градусов
Туляков предупредили о заморозках до -2 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.