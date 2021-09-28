В Туле суд снова запретил работу котельной на ул. Дм. Ульянова

Постановление о приостановке деятельности на 90 суток вступило в силу с 27 сентября.

Советским районным судом Тулы рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении АО «Тульское предприятие тепловых сетей» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности.

Нарушение выявило Управление Ростехнадзора по Тульской области 21 сентября в ходе проверки котельной, расположенной по адресу: Тула, ул. Дм. Ульянова, 23. В частности:

не выполнен ремонт кирпичных стен и крыши,

не восстановлен защитный слой бетона поврежденных железобетонных плит покрытия и железобетонной перемычки,

не закончена засыпка (демонтаж) подвала,

нет антикоррозионной защиты металлических колонн стоек и пр.

Принимая во внимание, что подобное положение дел на опасных производственных объектах создает угрозу жизни и здоровью людей, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для приостановления деятельности этой котельной на 90 суток. Принятое 27 сентября решение вступило в силу незамедлительно.

Кстати, Советским районным судом Тулы уже не первый раз выносится постановление о запрете эксплуатации котельной на ул. Дм. Ульянова, 23. Аналогичное постановление было вынесено судом 7 февраля 2020 года. Судом также был постановлен запрет на эксплуатацию на 90 суток котельной АО «Тульское предприятие тепловых сетей». Тогда на сайте Ростендер был объявлен аукцион на 9 млн рублей на ремонт здания, но оказалось, что работы не завершены.

В Управлении городского хозяйства Тулы сообщили, что от котельной на данный момент не запитан ни один жилой дом или соцобъект. В 2019 году в связи с неудовлетворительным состоянием дымовой трубы и здания котельной жилой дом №27 по ул. Демонстрации был переведен на отопление от Фрунзенской районной котельной.

«В настоящее время теплоснабжение жилого дома осуществляется в штатном режиме, риск оставления дома без тепла отсутствует», – уточняется в сообщении.

Завершить работы по реконструкции котельной, расположенной по адресу Тула, ул. Дм. Ульянова, 23, АО «Тулатеплосеть» планирует в 2022 году.