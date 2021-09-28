Туляков предупредили о заморозках до -2 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 29 и 30 сентября в регионе местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

В целях профилактики возникновения пожаров ГУ МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Памятка по правилам эксплуатации газовых приборов:

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.

Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.

При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону 04.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления: