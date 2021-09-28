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Туляков предупредили о заморозках до -2 градусов

Туляков предупредили о заморозках до -2 градусов

Такая погода ожидается уже предстоящей ночью.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 29 и 30 сентября в регионе местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

В целях профилактики возникновения пожаров ГУ МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

 

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

  • Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
  • Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
  • В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.
  • Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Памятка по правилам эксплуатации газовых приборов:

  • Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
  • Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
  • При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону 04.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:

  • Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
  • На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50 х 70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
  • Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:18 +6
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