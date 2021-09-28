В Тульской области замечен ядовитый паук-оса

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Новомосковск».

Новомосковцы рассказали в соцсетях о крупном полосатом пауке, которого встретили в городе.

Myslo обратился за комментарием к методисту Тульского экзотариума, энтомологу Алексею Евсюнину. Он рассказал, что на фото — паук-аргиопа. Этот вид раньше не водился в нашей местности, но из-за потепления добрался в Тульскую область из южных регионов.

Алексей Евсюнин – Все пауки ядовитые, но опасных среди них немного. Аргиопа к ним не относится. Укусит, если только ее схватить и крепко взять в руку. Никакие пауки первыми на человека не нападают! Аргиопа — крупный паук, которого в нашей местности раньше не было. Но в связи с потеплением климата она стала продвигаться из южных регионов на север и добралась до Тульской области. Прошла даже севернее — до Подмосковья и Ленинградской области.

По словам специалиста, этот паук — степной вид, как правило, живет на открытой местности. Питается кузнечиками и другими крупными насекомыми.

– Этот вид паука часто встречается в Тульской области, особенно в жаркое лето. Он расселился везде, его можно встретить в любом городе региона.

Аргиопа сама никогда не нападет, для нее это не характерно. Если она вам повстречалась, аккуратно чем-нибудь ее смахните. Главное — не бояться.

Укус аргиопы не смертелен для человека. Самое страшное, что может случиться, – аллергия. Поэтому, если что, обращайтесь к врачу.

А вы встречали таких пауков? Делитесь историями в комментариях!