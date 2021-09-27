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На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей

На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей

Полностью завершить ремонт планируется к 10-15 октября.

С трамвайных путей на ул. Советской в Туле убрали установленные на время ремонта дорожные ограждения. В настоящее время почти весь участок улицы открыт для проезда частного и городского транспорта, что должно немного улучшить ситуацию с движением в часы пик.
 
Напомним, первоначально сообщалось об окончании работ до 26 сентября, однако затем стало известно, что из-за задержки с поставкой материалов, а также неблагоприятной погоды (из-за ливней рабочие не могли варить стыки) сроки сдвинулись.
 
По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрия Ярцева, полностью завершить ремонт на улице Советской планируется к 10-15 октября.
Галерея
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 1
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 2
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 3
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 4
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 5
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 6
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 7
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 8
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 9
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 10
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 11
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 12
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 13
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 14
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 15
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 16
На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей, Фото: 17
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:15 +5
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