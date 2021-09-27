На ул. Советской в Туле убрали дорожные ограждения с трамвайных путей

С трамвайных путей на ул. Советской в Туле убрали установленные на время ремонта дорожные ограждения. В настоящее время почти весь участок улицы открыт для проезда частного и городского транспорта, что должно немного улучшить ситуацию с движением в часы пик.

Напомним, первоначально сообщалось об окончании работ до 26 сентября, однако затем стало известно , что из-за задержки с поставкой материалов, а также неблагоприятной погоды (из-за ливней рабочие не могли варить стыки) сроки сдвинулись.

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрия Ярцева, полностью завершить ремонт на улице Советской планируется к 10-15 октября.