В Щекино из многоквартирного дома на тротуар падали кирпичи

Фото: пресс-служба прокуратуры ТО.

Щекинская прокуратура провела проверку по факту падения на тротуар кирпичей с многоквартирного дома № 37 по ул. Ленина. Выяснилось, что управляющая компания ООО «УК «Крепость» не провела необходимые работы по поддержанию в надлежащем состоянии дымовентканала МКД. Это привело к разрушению оголовков труб над квартирами первого подъезда и падению кирпичей.

Для устранения нарушений прокуратура города внесла руководителю УК представление, после которого были незамедлительно проведены ремонтные работы.

«Также прокуратура города возбудила в отношении ответственного должностного лица организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.