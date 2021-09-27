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В Щекино из многоквартирного дома на тротуар падали кирпичи
Фото: пресс-служба прокуратуры ТО.

В Щекино из многоквартирного дома на тротуар падали кирпичи

Прокуратура внесла директору УК представление с требованием немедленно провести ремонт.

Щекинская прокуратура провела проверку по факту падения на тротуар кирпичей с многоквартирного дома № 37 по ул. Ленина. Выяснилось, что управляющая компания ООО «УК «Крепость» не провела необходимые работы по поддержанию в надлежащем состоянии дымовентканала МКД. Это привело к разрушению оголовков труб над квартирами первого подъезда и падению кирпичей.
 
 
Для устранения нарушений прокуратура города внесла руководителю УК представление, после которого были незамедлительно проведены ремонтные работы.
 
«Также прокуратура города возбудила в отношении ответственного должностного лица организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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