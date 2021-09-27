На ул. Ложевой мотоциклист врезался в бетонный блок и отказался от медосвидетельствования

Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

Накануне днем на ул. Ложевой в Туле произошло ДТП с участием мотоциклиста. 36-летний водитель Yamaha XJR1200 совершил наезд на бетонный блок. Мужчина получил различные травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

«Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования, без признаков уголовно наказуемого деяния), который влечет за собой административный штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.