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На ул. Ложевой мотоциклист врезался в бетонный блок и отказался от медосвидетельствования
Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

На ул. Ложевой мотоциклист врезался в бетонный блок и отказался от медосвидетельствования

Теперь мужчине грозит штраф и лишение права управления.

Накануне днем на ул. Ложевой в Туле произошло ДТП с участием мотоциклиста. 36-летний водитель Yamaha XJR1200 совершил наезд на бетонный блок. Мужчина получил различные травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
 
«Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования, без признаков уголовно наказуемого деяния), который влечет за собой административный штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:37 +1
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Место
Тула
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