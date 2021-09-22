Активисты бьют тревогу: «Подрядчик срывает сроки ремонта трамвайных путей на ул. Советской»

Текст: Полина Салькова, Кристина Вернигорина, Юлия Королева.

Активисты «Городских проектов» бьют тревогу: по их мнению, подрядчик может не успеть отремонтировать трамвайные пути на ул. Советской. Общественники ссылаются на договор, заключенный между администрацией и ООО «Техноконцепт». По контракту, работы должны завершиться через 31 день с момента подписания — то есть через месяц, считая с 20 августа.

– Как видно на видео, окончание ремонта «со дня на день» не ожидается, — резюмировали активисты. По их словам, видеозапись сделана вечером 21 сентября.

Кроме того, общественники усомнились в качестве работ и квалификации подрядчика.

Ранее администрация Тулы озвучивала сроки окончания ремонта: 26 сентября 2021 года.

Myslo обратился за комментарием к начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрию Ярцеву. Он пояснил, что сроки окончания работ действительно немного сдвинулись из-за задержки с поставкой материалов, а также неблагоприятной погоды – из-за ливней рабочие не могли варить стыки.

Сейчас на ул. Советской уже укладывают монолитные плиты. Вот фото, сделанные в ночь на 22 сентября и утром:

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По словам Дмитрия Ярцева, полностью завершить ремонт на улице Советской планируется до 10-15 октября.