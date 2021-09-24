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Туляки про дублер проспекта: «Всё выглядит так, будто кто-то спугнул дорожных рабочих»

Туляки про дублер проспекта: «Всё выглядит так, будто кто-то спугнул дорожных рабочих»

Мы выбрали самые интересные комментарии пользователей под статьей «Дублер проспекта Ленина в Туле: сделали, но надо доделать».

Дублер проспекта Ленина на Зеленстрое в Туле, по мнению многих пользователей портала Myslo, имеет некорректную организацию движения. Об этом по просьбе читателей мы написали здесь.

Приводим лучшие комментарии наших читателей.

– Ну, в общем, как всегда. Деньги освоили, отчитались. А пользоваться неприятно, кто думал о людях, думали о другом и другим местом, — Bаrаbаr!(Александр).

– Сегодня прокатился по этому дублеру, красиво сделали только в начале 100 метров и в конце дублера 100 метров, остальное как было, так и осталось. В общих чертах — польза от него невелика, потому как трамвайная остановка выступает на полдублера, рядом с ней паркуются авто. Это сужает проезд на одну полосу.

Возле д. № 149 по пр. Ленина у дублера получается зигзаг от нового участка к старому. В конце дублера при повороте налево — выезде на проспект — всё равно стоишь в пробке. Заезд на дублер либо с проспекта на перекрестке с ул. Маргелова, если бы сделали заезд со Скуратовской, было бы удобнее.

На дублере имеется светофор, чтобы выехать на проспект, собирается пробка, проехать прямо не всегда удобно. Короче, это не дублер, а недодублер, — За державу обидно.

– Я каждый раз, когда выхожу из двора на участке около 157-го дома, боюсь, что меня машина собьет. Пешеходного перехода там нет, но и другого варианта, как идти по дороге, тоже нет. Там горка. Я машину не вижу, не факт, что и водитель меня видит. Ребенка точно не заметят, а детей там ходит много. В общем, сбитый пешеход на дублере — дело времени. Но главное — разгрузить проспект это не помогло, — don.

– Выезд возле «Дикси» — это вообще дебилизм, выезжают на красный, чтобы потом выехать на зеленый. Я себя чувствую идиотом, когда еду через парковку на мой зеленый. И мне наперерез выскакивают машины на их красный! Я сейчас отправил обращение и приложил видео с нарушением (по моему мнению) в ГИБДД, если не возбудятся — значит, буду ездить, как все! — Павел.

– Я в начале сентября прошелся пешком по дублеру, вниз по Рязанской и обратно мимо педуниверситета, рынка «Южный» и вниз по Калужскому ш. через АЗС «Роснефть». Поэтому мои соображения/предложения/замечания затрагивают не только дублер.

1. На участке проезда/парковки вдоль «Спара» (пр. Ленина, 122) нужно сделать одностороннее движение по направлению из центра.

2. Между «Спаром» (пр. Ленина, 122) и следующим зданием (пр. Ленина, 122/1) нет пешеходной зоны либо тротуара. Люди ходят по парковке, которая к тому же не освещена. Фонари есть (их не включают), но этот участок в частной собственности, и, как мне ответила администрация, они не могут заставить собственника включать освещение и сами тоже не могут организовать городское освещение на чужой территории.

3. При выезде с ул. Конструктора Грязева на пр. Ленина просил администрацию поставить знак «Стоп-линия» перед проездом от дома № 122 к дому № 122/1, чтобы стоящие на светофоре машины не перегораживали движение. На что мне ответили, что это нецелесообразно.

Не размечены пешеходные переходы через дублер рядом с «Дикси» и чуть дальше, рядом с трамвайной остановкой. Хотя когда-то на мой запрос по последнему предложению администрация обещала организовать переход после ремонта дороги. Ремонт сделали, перехода нет. А ведь там по утрам много людей дорогу переходит, в т. ч. и школьники идут в школу, — mzed220.

– Еще прикол – при движении со стороны Басово к центру Тулы на дублер свернуть нельзя: стоят знаки движения по полосам (слева — налево, середина и правый ряд — прямо), — sol7110.

– Видела я этот проспект Ленина и без ваших фотографий. Там всё выглядит так, будто кто-то спугнул дорожных рабочих и они убежали, сверкая пятками, кинув свою работу недоделанной. Пока что дублер проспекта выглядит стрёмно и весьма сомнительно, но он, по крайней мере, есть, и в будущем, возможно, его еще доведут до ума. Должна же быть совесть у подрядчика и у того, кто эту работу принимал, — Mirra88.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:15 +6
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ТулаЗеленстрой
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