Тульское МЧС предупреждает об усилении ветра

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 сентября в регионе ожидается усиление ветра. Местами возможны порывы со скоростью от 12 до 17 метров в секунду.

МЧС напоминает об общих мерах безопасного поведения при порывистом ветре: