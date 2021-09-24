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Тульское МЧС предупреждает об усилении ветра

Тульское МЧС предупреждает об усилении ветра

Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 сентября в регионе ожидается усиление ветра. Местами возможны порывы со скоростью от 12 до 17 метров в секунду. 
 
МЧС напоминает об общих мерах безопасного поведения при порывистом ветре: 
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций; 
  • находясь на улице, обходите шаткие строения; 
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи). 
  • Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного – 112 и 101.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:40 +1
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