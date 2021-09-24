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Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по тайскому боксу

Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по тайскому боксу

Поздравляем наших ребят!

В Смоленске состоялся межрегиональный турнир по тайскому боксу «Золотой тигр». В соревнованиях приняли участие тульские спортсмены — воспитанники СШОР «Восток».

Первое место заняли Артем Дьячков, Вусал Марданов, Александр Савкин, Владислав Гуркин, Мурад Гиясов, Алина Гиясова, Ирина Зеленова, Никита Свитнев, Исмаил Мурадов, Денис Филей.

Второе место: Егор Жевлаков, Уляна Хрисанова, Святослав Коляскин.

Спортсмены тренируются у А. А. Малаалиева и Ф. А. Шахбазова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:00 0
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