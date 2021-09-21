Дублер проспекта Ленина в Туле: сделали, но надо доделать

Строительство двух участков дублера проспекта Ленина в Туле планировали завершить к 1 августа 2021 года. Общая протяженность объектов составляет 257 метров и делится на два участка – от ул. Вознесенского до ул. Рязанской и от ул. Г. Маргелова до пр. Ленина, 145. Но к 1 августа, как всегда, не успели. Сдали попозже, но на первый, да и на второй взгляд тоже, – что-то не доделано.

По предложению зеленстроевцев и автомобилистов, которые часто тут ездят, мы прошлись по новым участкам и вот что обнаружили.

Начало дублера на перекрестке с ул. Г Маргелова (напротив заправки). Двусторонний участок. Не доделан пешеходный переход. Пешеход может идти только налево, к трамвайной остановке. А если ему в другую сторону?

– Говорят, люди не там дорогу переходят, кидаются под машины у нас... А где нам её переходить, где?! Вот здесь? Этой проблеме уже не один год. Проспект Ленина между домами № 149 и 157. Но никто ничего не делает... Зато у нас теперь есть дублер проспекта Ленина, – возмущаются туляки в группе vk Myslo и выкладывают фото и видео состояния перехода в минувшее воскресенье.

При свете дня в сухую погоду это выглядит так:

Но самое забавное, что выехать на машине с дублера, переехать проспект и поехать по ул. Маргелова невозможно! Когда горит зеленый светофор, машины едут с ул. Маргелова на проспект, и водитель в своем желании переехать проспект выглядит в глазах других участников движения идиотом.

Выезд на проспект у трамвайной остановки возле дома № 145 (как правильно называется теперь эта остановка, бывшая когда-то «Рестораном «Отдых» и «Совхозом «Декоративные культуры», неясно). Тут непонятно, у кого преимущество в движении. То есть у всех – и съезжающих с проспекта на дублер, и выезжающих с межквартального проезда, и выезжающих с нового куска дублера – равные права, действует правило «уступи дорогу тем, кто справа» и, соответственно, те, кто переезжает трамвайные пути, при повороте налево должны пропустить других участников движения.

А еще есть забавный пешеходный переход, который ведет в стену.

Дальше с дублером всё нормально – он же еще из советских времен, поэтому тут никаких чудес – везде на выездах из дворов знаки «Одностороннее движение» и «Уступи дорогу».

Вот только тротуаров на этом участке нет от слова совсем. Асфальт положить планировали еще в прошлом году по программе развития города, но что-то пошло не так. Этот тротуар не ремонтировали ни разу за всю его 50-летнюю историю.

Правда, с пешеходными переходами на этом участке тоже чудеса, особенно в районе троллейбусного кольца и остановки трамваев. Но к этому уже все давно привыкли.

А еще тут непонятно, как с дублера выезжать на проспект. По логике вещей, нужно объехать парковку у магазина «Дикси» и пересечь дублер перпендикулярно на зеленый сигнал светофора, но все делают иначе (читай – нарушают правила): выезжают на красный на трамвайные пути и уже с них поворачивают.

Но самое «чудесатое» место дублера – выезд на Рязанку.

Здесь нет знака «Только направо», поэтому некоторые норовят вывернуть на большой проспект. Разметку тут не нанесли – наверное, не решили, как правильно. Каким образом передвигаться в этом месте пешеходам – отдельная тема. Для начала – смотреть в оба и держать детей за руку. И лучше пропускать всех.

Насколько безопасна эта территория (перекресток? выезд? кто знает, как назвать ТАКОЕ?!) – мы отправили запрос в ГИБДД. Ответ обязательно опубликуем.

А что вы думаете о том, как правильно организовать движение на дублере? И помогло ли оно разгрузить проспект на Зеленстрое? Пишите в комментариях.