В Туле на улице Металлургов с новой трамвайной платформы вниз головой рухнула бабушка: видео

В редакцию Myslo обратился читатель, который стал свидетелем инцидента на улице Металлургов в районе остановки общественного транспорта «Машколледж». Пожилая женщина в темноте с непривычки не рассчитала высоту посадочной площадки и упала на проезжую часть, ударившись головой об асфальт. Женщине повезло, что в тот момент автомобили только тронулись со светофора: водители вовремя заметили ее и остановились.

Улица Металлургов сейчас переживает серьезный ремонт. В ходе работ в том числе были «приподняты» трамвайные остановки — посадочные площадки обустроили заново, чтобы убрать перепад между остановкой и входом в вагон.

– Как известно, недавно улица была отремонтирована. Данный ремонт включал в себя и обустройство высоченных посадочных площадок на трамвайных остановках, — пишет наш читатель Роман Андреев. — Непонятно, какой интеллектуал родил эту идею и какой в этом практический смысл? Плюс ко всему это жутко не эстетично и даже уродливо: высоченные бетонные щербатые серые стены с выступающими бетонными полосами от снятой дешевой опалубки.

Эти площадки — потенциальные убийцы. На видеоролике запечатлено, как с этой высокой площадки (а на некоторых остановках их высота доходит до метра и, возможно, даже больше!), не оценив в темноте ее высоту, падает на проезжую часть пожилая женщина с сумками и бьется об асфальт головой! Я не знаю, каково состояние ее здоровья сейчас и жива ли она вообще, но если жива, то ей очень повезло, что упала она в тот момент, когда машины только-только тронулись со светофора. Если бы падение произошло при его зеленой фазе, старушка была бы раздавлена едущими со скоростью машинами, ибо остановиться мгновенно никто бы не смог. И я уверен, что это уже не первый подобный случай и не последний.

Туляк возмутился: «Если на этих остановках и планируется сделать ограждение, то почему в данный момент нет ограждений временных, чтобы предотвратить неминуемое падение людей на проезжую часть?» И требует рассмотреть этот случай с точки зрения халатности выполнявшего ремонт подрядчика и проверяющих органов.

Кстати, вот как такие высокие платформы обустроены в Москве: