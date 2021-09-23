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В Туле на улице Металлургов с новой трамвайной платформы вниз головой рухнула бабушка: видео

В Туле на улице Металлургов с новой трамвайной платформы вниз головой рухнула бабушка: видео

Происшествие попало на камеру видеорегистратора читателя Myslo. «Это остановки-убийцы!» – возмутился туляк.

В редакцию Myslo обратился читатель, который стал свидетелем инцидента на улице Металлургов в районе остановки общественного транспорта «Машколледж». Пожилая женщина в темноте с непривычки не рассчитала высоту посадочной площадки и упала на проезжую часть, ударившись головой об асфальт. Женщине повезло, что в тот момент автомобили только тронулись со светофора: водители вовремя заметили ее и остановились.
 

Улица Металлургов сейчас переживает серьезный ремонт. В ходе работ в том числе были «приподняты» трамвайные остановки — посадочные площадки обустроили заново, чтобы убрать перепад между остановкой и входом в вагон.
 
– Как известно, недавно улица была отремонтирована. Данный ремонт включал в себя и обустройство высоченных посадочных площадок на трамвайных остановках, — пишет наш читатель Роман Андреев. — Непонятно, какой интеллектуал родил эту идею и какой в этом практический смысл? Плюс ко всему это жутко не эстетично и даже уродливо: высоченные бетонные щербатые серые стены с выступающими бетонными полосами от снятой дешевой опалубки.
 
Эти площадки — потенциальные убийцы. На видеоролике запечатлено, как с этой высокой площадки (а на некоторых остановках их высота доходит до метра и, возможно, даже больше!), не оценив в темноте ее высоту, падает на проезжую часть пожилая женщина с сумками и бьется об асфальт головой! Я не знаю, каково состояние ее здоровья сейчас и жива ли она вообще, но если жива, то ей очень повезло, что упала она в тот момент, когда машины только-только тронулись со светофора. Если бы падение произошло при его зеленой фазе, старушка была бы раздавлена едущими со скоростью машинами, ибо остановиться мгновенно никто бы не смог. И я уверен, что это уже не первый подобный случай и не последний.
 
Туляк возмутился: «Если на этих остановках и планируется сделать ограждение, то почему в данный момент нет ограждений временных, чтобы предотвратить неминуемое падение людей на проезжую часть?» И требует рассмотреть этот случай с точки зрения халатности выполнявшего ремонт подрядчика и проверяющих органов.
 
Кстати, вот как такие высокие платформы обустроены в Москве:
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:22 +8
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Место
Тула
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