Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту

Фиксация курса валюты особенно актуальна для клиентов, которые совершают покупки по карте за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Обычно при таких транзакциях сумма списывается не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. За этот период курс может измениться не в лучшую для клиента сторону. Для владельцев дебетовой СберКарты и кредитной СберКарты курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки, тем самым делая сумму списания предсказуемой.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

– Мы первыми среди крупнейших банков страны запустили фиксацию курса валюты. Сначала это было доступно пользователям СберКарты Тревел, сейчас сервис доступен всем клиентам — держателям дебетовой или кредитной СберКарты. Считаем распространение функции на наши флагманские продукты своевременным. Во-первых, растет популярность покупок в зарубежных интернет-магазинах. Во-вторых, сообщение между странами постепенно восстанавливается, и клиентам часто удобнее платить своими привычными картами за границей. Мы стремимся улучшить клиентский опыт, сделать расчеты по картам более прозрачными, и функция фиксации курса валют в этом, безусловно, помогает.

Ранее Сбер упростил линейку своих банковских карт и внедрил универсальный, удобный и наиболее выгодный для клиентов карточный продукт — дебетовую СберКарту.

Кроме того, в августе банк запустил новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом 120 дней. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам уникальные преимущества.