Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 797 жителей региона, 46 136 вылечились, 2948 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 109 человек, 102 выздоровели, 12 скончались.