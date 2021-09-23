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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 109 человек, 102 выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 797 жителей региона, 46 136 вылечились, 2948 умерли.

За сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей
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Автор: Кристина Вернигорина
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