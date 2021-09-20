В кластере «Октава» откроется проект об уличном искусстве «Открытый микрофон»

Название выставки: «Открытый микрофон».

Место проведения: кластер «Октава» (Тула), зал временных экспозиций № 1 и павильон кластера.

Время работы выставки: 25 сентября — 20 декабря 2021 г., 12.00 −21.00.

Куратор — Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

25 сентября в 12.00 в кластере «Октава» – открытие нового выставочного проекта «Открытый микрофон», состоящего из двух частей: коллективной выставки художников уличной волны и персональной выставки московского фотографа Василия Кудрявцева.

В этот же день в 17.00 состоится лекция художника, куратора и теоретика уличного искусства Игоря Поносова «Стрит-арт на улице или в музее?». Лауреат премии Сергея Курехина расскажет об особенностях изучения и архивации уличных практик в контексте мирового опыта, морально-этической стороне вопроса с позиций художника, куратора и исследователя, особенностях репрезентации этого искусства в музейном пространстве и дальнейших исследовательских перспективах. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера», миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art, в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал. Теперь художники перенесли проекты в выставочное пространство (павильон «Октавы») и добавили к визуальной форме звук, записав аудиокомментарии к своим работам.

Среди участников коллективной выставки не только известные московские художники с уличным бэкграундом — Кирилл Кто, Миша MOST, Petro (Aesthetics group), Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, но и местные авторы — Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM.

Сабина Чагина, куратор выставки:

«Мы редко слышим голос художника, считывая его идеи через сочетания форм и цвета. На выставке в кластере „Октава“ художникам предоставляют открытый микрофон, а зрителям дают доступ к самому сокровенному — историям, вокруг которых создаются образы и формы. Автор говорит про свою живопись или скульптуру, а мы слушаем, смотрим и чувствуем, получая прямую передачу энергии — дыхание искусства».

Дмитрий Барсенков, генеральный директор кластера «Октава»:

«Благодаря работам таких художников, как Алексей Лука и Дмитрий Аске, кластер „Октава“ стал арт-кварталом в центре Тулы и точкой притяжения уличного искусства. Выставка „Открытый микрофон“ — логичное, масштабное и красивое развитие темы стрит-арта. Она продолжает опыт сотрудничества кластера с уличными художниками из Москвы, Тулы и других городов».

Миша MOST, Petro, Назар Issue и TREMERIZM представят на выставке масштабную живопись в своем узнаваемом стиле, который является визитной карточкой каждого из них, а художники Кирилл Кто и Артур Косимов — объекты, в которых заключен их творческий поиск в области уличного искусства.

Студия Stain и Роман Устименко представят медиаинсталяцию в совместной коллаборации. В рамках проекта «Приватизация» художники Володимер и Maxim Ajer перенесут артефакты городской среды в выставочное пространство — наиболее примечательные фрагменты фальш-фасадов, отмеченные граффити и закрашенные «баффами» коммунальных служб, выступят в роли готовых работ, ничем не уступая в изобразительности абстрактной живописи.

Иван Симонов представит свои наблюдения за тульскими улицами в виде продолжения своего проекта «Маленькие люди», включив в свои коллажи фотографии жителей Тулы, которых ему удалось запечатлеть. Визуальное исследование города дополнят аудиозаметки автора.

Параллельно в зале временных экспозиций № 1 будет представлена выставка московского фотографа Василия Кудрявцева, чей профессиональный путь в фотографии начался с сотрудничества с российским глянцем 90-х, в результате чего он стал трендсеттером журнальной фотографии того времени. На выставке можно будет увидеть редкие фото- и видеоархивы, отражающие наблюдения фотографа за жизнью уличной культуры в течение последних трех лет.

Снимки Василия Кудрявцева публиковались в изданиях Rolling Stone, Premier, GQ, L’Officiel, Elle, Vogue, Grazia, Cool, «Большой город», «Музыкальная жизнь» и легендарном журнале О. М. Именно он снял обложку «Ленинграда» для первого российского выпуска Rolling Stone. Василий специализируется на фотографиях звезд музыки и современной культуры — он снимал культовых Prodigy и Nirvana, Metallica и Public Enemy. А в 2018 году выступал специальным фотографом

Биеннале уличного искусства «АРТМОССФЕРА» и личным фотографом легендарного уличного художника Шепарда Фэйри, больше известного всему миру как Obey.

О Винзаводе

Центр современного искусства Винзавод открылся в 2007 году, став одним из первых частных центров современного искусства в России. Объединив на территории кластера галереи, образовательные программы, студии и мастерские, Винзавод представил все направления современной культуры в одном пространстве, открытом к знакомству для самой широкой аудитории.

На базе Винзавода также создан одноименный Фонд поддержки современного искусства.

О платформе Urban + Art

Стратегическое направление деятельности фонда поддержки современного искусства «Винзавод». Среди задач платформы — проведение фестивалей и просветительских событий, посвященных уличному искусству, поддержание диалога с городом относительно паблик-арт-проектов и проведение биеннале уличного искусства.

В глобальные цели направления Urban + Art входит создание платформы для поддержки уличного искусства, его легитимации и интеграции в поле современного искусства.