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Явка на выборах в Тульской области составляет 45,89%

Явка на выборах в Тульской области составляет 45,89%

Такие данные приводит региональный избирком по состоянию на 15.00.

На данный момент 530 641 житель Тульской области принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и губернатора региона.

Об этом сообщает избирательная комиссия Тульской области.

Напомним, прийти и выбрать кандидата в Госдуму и губернатора Тульской области можно сегодня до 20.00.

 
Сюжет: Выборы-2021
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:57 −4
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