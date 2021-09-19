Явка на выборах в Тульской области составляет 45,89%
Такие данные приводит региональный избирком по состоянию на 15.00.
На данный момент 530 641 житель Тульской области принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и губернатора региона.
Об этом сообщает избирательная комиссия Тульской области.
Напомним, прийти и выбрать кандидата в Госдуму и губернатора Тульской области можно сегодня до 20.00.
сегодня, в 15:45, 14 470 0
сегодня, в 10:34, 82 1117 -10
17 сентября, в 21:55, 135 1447 -15
17 сентября, в 20:40, 92 3203 -18
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