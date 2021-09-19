Явка на выборах в Тульской области составляет 45,89%

На данный момент 530 641 житель Тульской области принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и губернатора региона.

Об этом сообщает избирательная комиссия Тульской области.

Напомним, прийти и выбрать кандидата в Госдуму и губернатора Тульской области можно сегодня до 20.00.