История и герои Тульской земли: избирателей ждут тематические и именные участки

Каждая из этих площадок рассказывает о выдающихся событиях, людях и популярных брендах, прославивших наш регион.

На протяжении трех дней голосования в Тульской области работают более 60 тематических и именных избирательных участков. В субботу, 18 сентября депутаты областной Думы-члены фракции «Единой России» побывали в нескольких УИК, расположенных в отдаленных муниципальных образованиях. Здесь царит особая атмосфера, связанная с различными историческими персонажами, ремесленными традициями, народными промыслами и гастрономическими символами региона.

Субботним утром председатель областной Думы Николай Воробьев посетил избирательный участок имени Федора Мосолова. Он расположен в самом центре Дубны.

По традиции в дни выборов здесь организуют выставку. Экспонаты повествуют об известных представителях рода, в числе которых главе города Тулы Алексей Мосолов, участник Отечественной войны 1812 года и других кампаний, генерал-майор Федоре Мосолове, Герой Советского союза, летчик-испытатель Георгий Мосолов.

Еще один особенный участок — «Филимоновская игрушка» в поселке Одоев. В стенах Центра детского творчества разместилась выставка уникальных народных изделий. По замыслу организаторов, здесь не только можно познакомиться с историей промысла, но и самому расписать игрушку. А можно и приобрести на память этот яркий символ Одоевского района.

В Центре культуры и досуга работает участок имени выдающегося композитора, одного из основоположников реалистического направления Александра Даргомыжского.

В Белеве Николай Воробьев побывал на участке «Белевская пастила». Здесь можно узнать об секретах изготовления яблочного лакомства, и не только попробовать традиционное белевское угощение, но и получить рецепт.

Праздничную атмосферу создают и творческие коллективы ДК: юные артисты поют, танцуют, читают стихи.

- Тульская область на протяжении десяти лет в дни больших выборов организует особенные, тематические участки, оформление которых связано с нашими достопримечательностями, — отметил председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев. — Такой креативный подход, безусловно, нравится избирателям, и этот необычный формат мы применяли, в том числе, при проведении предварительного партийного голосования. Атмосфера праздника, патриотизма, гордости за свой край повышает интерес людей к голосованию. Тематические участки создают позитивное настроение, знакомят с интересными страницами нашей истории.

В Белевской межпоселенческой библиотеке разместился участок имени Василия Жуковского.

Кстати, это одна из самых старых библиотек региона — она была открыта в 1852 году. Сейчас здесь работает тематическая выставка, посвященная литератору, звучат записи стихотворений Василия Андреевича, организована фотозона «Как Жуковский», где избирателям предлагают сфотографироваться на память в старинном костюме. Можно даже попробовать написать письмо настоящим гусиным пером.

- Гусиным пером писать очень трудно. Хотя в первом классе школы, помню, у меня была чернильница и ручка с металлическим пером, но ею писать было проще, а сегодня у меня не очень хорошо получилось, — говорит Николай Воробьев. — Вообще, участок организован очень хорошо, много интересных книг. Радует, что посещаемость высокая: свыше 30 процентов избирателей уже проголосовали на этом участке. Уверен, что белевцы свой гражданский долг исполнят.

В Суворовском районе — девять тематических и именных участков. Один из самых лучших находится в суворовской гимназии, на базе которого и создан поисковый отряд «Суворовец». Часть самых значимых своих находок бойцы отряда выставили на обозрение суворовским избирателям.

Директор образовательного учреждения Татьяна Балашова рассказала о том, что в поисковом отряде «Суворовец» состоят 51 человек, причём — это не только ученики гимназии, но и её выпускники, и учащиеся других школ района.

Каждый раз, возвращаясь с «Вахт памяти», они привозят с собой новые артефакты, которые занимают достойное место среди многочисленных экспонатов школьного музея.

Депутат Тульской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Галина Алешина посетила несколько участков, в числе которых — именной избирательный участок в Плавской школе № 1 имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Галина Алешина — выпускница этой школы, поэтому всегда рада прийти сюда снова. И патриотическая тема для нее — особенно важная, как и все плавчане она гордится своим знаменитым земляком — летчиком Сафоновым. В школе много лет существует музей, посвященный Борису Феоктистовичу, здесь проводится множество мероприятий для детей и ветеранов.

- Именной избирательный участок — возможность для плавчан больше узнать о нашем прославленном земляке Борисе Сафонове, который стал первым дважды Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, — говорит Галина Ивановна. — Школьники под руководство педагогов подготовили замечательную выставку, посвященную 106-й годовщине со дня его рождения.

В библиотеке Донского расположен тематический участок, который посвящен русской поэзии. Он носит имя Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова.

- Жители отмечают, что практика создания именных участков украшает избирательный процесс, — отметила депутат облДумы Елена Гребнева, посетившая сегодня несколько участков не только в Донском, но и в Узловском районе. — Людям хочется приходить голосовать вместе с детьми, рассказывать им о родном крае. И личным примером показывать, как важно голосовать.

В алексинском Доме культуры расположен один из именных избирательных участков — «Князь Георгий Евгеньевич Львов». Его посетил депутат Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Георгий Львов — фигура государственного масштаба, он внес колоссальный вклад в развитие земства не только в Тульской губернии, но и в России. Занимал немало важных постов, в том числе в начале XX века был председателем Тульской губернской земской управы, депутатом первой Государственной думы. В Алексине именем знаменитого земляка названа районная библиотека, в краеведческом музее ему посвящен особый раздел экспозиции.

- Символично, что избирательный участок в Алексине носит имя такого выдающегося человека, как князь Львов. Очень важно, чтобы современное поколение больше узнавало о значимых страницах истории государства, — сказал Сергей Харитонов, отметив, что выборы в городе на Оке проходят в спокойном режиме, без нарушений.

Яркие и самобытные участки по всей области стилизованы под традиционные бренды, здесь организуются интерактивы: викторины, мастер-классы, чаепития с самоваром, игра на тульской гармони и многое другое. Для избирателей, пришедших голосовать, особенно приятно делать свой выбор на участках, символизирующих гордость за родной край.