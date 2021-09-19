В Туле стартует прием заявок на получение грантов на молодёжные проекты
Гранты предоставляются по 11 направлениям деятельности.
Прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов молодежи для реализации социально значимых проектов в Туле продлится с 20 сентября по 19 октября.
Общее финансирование конкурса на предоставление муниципальных грантов составляет 800 000 рублей, а единовременно на реализацию одного проекта можно выиграть до 300 000 рублей.
Заявку на грант можно подать по следующим направлениям:
- гражданско - патриотическое воспитание молодежи;
- молодежный туризм;
- здоровый образ жизни;
- межкультурные коммуникации молодежи;
- вожатское мастерство;
- молодежное самоуправление;
- творчество;
- добровольчество;
- молодежные медиа;
- профориентация молодежи;
- неформальное образование.
Право на получение муниципального гранта имеют граждане Российской Федерации, отвечающие одновременно следующим критериям:
- возраст от 14 до 35 лет (определяется на момент подачи заявки на участие в конкурсе);
- зарегистрирован на территории муниципального образования город Тула;
- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город Тула субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборов.
Перечень предоставляемых документов указан в положении о предоставлении грантов.
Заполненную заявку можно подать в срок с 20 сентября по 19 октября по адресу: пр-т Ленина, д. 20, МБУ «ММЦ «Родина», 3 этаж, кабинет 17. Контактное лицо - Полякова Юлия Сергеевна, тел.: 30-72-28.
На все возникающие вопросы по теме социального проектирования и своего проекта вам ответят в Центре развития молодежного самоуправления по адресу: ул. Оборонная, д. 7 «А», тел: 36-79-12, группа ВКонтакте: https://vk.com/cysm71.
Подробнее о конкурсе можно узнать здесь:
https://www.tula.ru/upload/iblock/296/296f011447f4512b134cebe74808a98b.PDF