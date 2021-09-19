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В Туле стартует прием заявок на получение грантов на молодёжные проекты

В Туле стартует прием заявок на получение грантов на молодёжные проекты

Гранты предоставляются по 11 направлениям деятельности.

Прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов молодежи для реализации социально значимых проектов в Туле продлится с 20 сентября по 19 октября. 

Общее финансирование конкурса на предоставление муниципальных грантов составляет 800 000 рублей, а единовременно на реализацию одного проекта можно выиграть до 300 000 рублей.

Заявку на грант можно подать по следующим направлениям:

- гражданско - патриотическое воспитание молодежи;

- молодежный туризм;

- здоровый образ жизни;

- межкультурные коммуникации молодежи;

- вожатское мастерство;

- молодежное самоуправление;

- творчество;

- добровольчество;

- молодежные медиа;

- профориентация молодежи;

- неформальное образование.

Право на получение муниципального гранта имеют граждане Российской Федерации, отвечающие одновременно следующим критериям:

- возраст от 14 до 35 лет (определяется на момент подачи заявки на участие в конкурсе);

- зарегистрирован на территории муниципального образования город Тула;

- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город Тула субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборов.

Перечень предоставляемых документов указан в положении о предоставлении грантов.

 

 

Заполненную заявку можно подать в срок с 20 сентября по 19 октября по адресу: пр-т Ленина, д. 20, МБУ «ММЦ «Родина», 3 этаж, кабинет 17. Контактное лицо - Полякова Юлия Сергеевна, тел.: 30-72-28.

 

На все возникающие вопросы по теме социального проектирования и своего проекта вам ответят в Центре развития молодежного самоуправления по адресу: ул. Оборонная, д. 7 «А», тел: 36-79-12, группа ВКонтакте: https://vk.com/cysm71.

 

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь: 

[PDF]

https://www.tula.ru/upload/iblock/296/296f011447f4512b134cebe74808a98b.PDF

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:17 0
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