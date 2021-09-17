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В Тульской области открылись 1083 избирательных участка

В Тульской области открылись 1083 избирательных участка

Их режим работы – с 8.00 до 20.00.

17 сентября в Тульской области открылись все 1083 постоянных избирательных участка.

Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе комиссий всех уровней задействовано более 11 тысяч человек.
На территории региона, по данным на 1 июля, зарегистрировано 1 160 563 избирателя.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего бюллетени проголосовавших избирателей будут перемещены в сейф-пакеты, а затем в сейфы. Исключение составят участки, оборудованные комплексами обработки избирательных бюллетеней.

На избирательных участках соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности. При входе на избирательный участок будет измеряться температура, производиться обработка рук антисептическими средствами. Все участники голосования обеспечены одноразовыми масками, перчатками, индивидуальными ручками. Аналогичный комплект получат избиратели, которые будут голосовать на дому.

 

17, 18 и 19 сентября в Тульской области проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях — дополнительные выборы депутатов в местные собрания (Заокский, Кимовский, Киреевский и Ясногорский районы).

 

 
 
Сюжет: Выборы-2021
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