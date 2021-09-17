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Саврасов, Маковский, Пукирев: в Туле открылась выставка работ художников-передвижников

Саврасов, Маковский, Пукирев: в Туле открылась выставка работ художников-передвижников

В Тульском музее изобразительных искусств открылась экспозиция «Русское искусство XIX века» из фондов Вологодского музея.

На ней представлены 28 работ членов Товарищества передвижных художественных выставок и художников из Вологодской картинной галереи.

В Тульском музее изобразительных искусств (ТМИИ) в рамках нацпроекта «Культура» открылась экспозиция «Русское искусство XIX века». 

Посетители вологодской выставки увидят работы второй половины XIX века. Среди авторов — прославленный пейзажист Алексей Саврасов, представленный в экспозиции одним из ранних произведений, представитель влиятельной династии русских художников Владимир Маковский, признанный портретист Василий Пукирев.

Выставка также дает возможность познакомиться с творчеством художников, ранее не выставлявшихся в ТМИИ. Это мастера гуаши Степан Колесников и Константин Крыжицкий.

Напомним, в рамках нацпроекта в Тульской области уже выставлялись работы из фондов калужского, дагестанского, тамбовского и других музеев страны.

 
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