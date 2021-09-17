В Тульском кремле начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

Центр в атриуме открылся в восемь утра. К его работе уже присоединились первые общественные наблюдатели.

Более чем с половины избирательных участков региона на мониторы в ЦОНе поступает качественное изображение в режиме реального времени.

Центр работает круглосуточно на протяжении всех трех дней голосования: 17, 18, 19 сентября. Закроется он после того, как будет подписан последний протокол на избирательных участках.

Поучаствовать в работе центра могут члены Общественной палаты, члены Совета при Президенте России, общественные наблюдатели, представители СМИ, иностранные граждане, зарегистрированные в качестве международных наблюдателей.

Также присоединиться к работе центра может каждый желающий старше 18 лет. Для этого нужно за один день до предполагаемого посещения сообщить о своем намерении по электронной почте, подробнее с условиями можно познакомиться по ссылке.

«Центр общественного наблюдения — это уникальная новация в политической истории нашей страны. Такие центры открыты впервые для работы на выборах, созданы во всех субъектах России на базе Общественных палат. Это дополнительная возможность всем желающим лично убедиться в легитимности голосования. Трансляция с более чем тысячи камер видеонаблюдения, возможность просмотра происходящего на выбранном избирательном участке в режиме онлайн и в записи, анализ ситуации опытными экспертами — всё это позволит обеспечить беспрецедентную открытость и прозрачность хода голосования и снять любые вопросы о законности результатов выборов», — отметил руководитель регионального штаба общественного наблюдения в Тульской области Константин Данилов.

Напомним, сегодня в Тульской области стартовали выборы, которые пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.