Алексей Дюмин проголосовал на именном участке «Герои России», который по традиции открылся в Центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова в Туле. Он посвящен уроженцам и жителям Тульской области, удостоенных этого почетного звания за трудовые и ратные заслуги – таковых в регионе более 20 человек. Участок получил свое имя по инициативе Героя России, легендарного тульского конструктора Николая Макаровца.

«Сегодня я проголосовал за людей, которых знаю лично. Мне довелось работать с ними. И я уверен, что они будут делать всё возможное для развития страны, повышения качества жизни граждан.

Хочу обратиться ко всем жителям региона. Дорогие друзья! Приходите на участки и голосуйте за тех, кому доверяете», –сказал Алексей Дюмин в общении с журналистами.