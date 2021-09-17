Алексей Дюмин проголосовал на именном участке «Герои России»
17 сентября губернатор принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
Алексей Дюмин проголосовал на именном участке «Герои России», который по традиции открылся в Центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова в Туле. Он посвящен уроженцам и жителям Тульской области, удостоенных этого почетного звания за трудовые и ратные заслуги – таковых в регионе более 20 человек. Участок получил свое имя по инициативе Героя России, легендарного тульского конструктора Николая Макаровца.
«Сегодня я проголосовал за людей, которых знаю лично. Мне довелось работать с ними. И я уверен, что они будут делать всё возможное для развития страны, повышения качества жизни граждан.
Хочу обратиться ко всем жителям региона. Дорогие друзья! Приходите на участки и голосуйте за тех, кому доверяете», –сказал Алексей Дюмин в общении с журналистами.