В Алексине при пожаре в заброшенном доме спасли мужчину

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Накануне вечером в Алексине произошел пожар. Сообщение о том, что на ул. Тульской горит заброшенный дом, поступило в 19.27. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место уже через пять минут.

«Открытое горение ликвидировано в 20.22. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасен один человек, пострадавших нет. В результате происшествия в комнате и коридоре на 2-м этаже обгорели стены и потолок», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Причина пожара устанавливается.