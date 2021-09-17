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В Алексине при пожаре в заброшенном доме спасли мужчину
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине при пожаре в заброшенном доме спасли мужчину

Обошлось без пострадавших.

Накануне вечером в Алексине произошел пожар. Сообщение о том, что на ул. Тульской горит заброшенный дом, поступило в 19.27. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место уже через пять минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 20.22. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасен один человек, пострадавших нет. В результате происшествия в комнате и коридоре на 2-м этаже обгорели стены и потолок», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причина пожара устанавливается.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:25 +1
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Тульская областьАлексин
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