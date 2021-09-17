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Впервые голосующих жителей областной столицы поздравили на участке «Тула студенческая»

Впервые голосующих жителей областной столицы поздравили на участке «Тула студенческая»

По доброй традиции облизбирком подготовил для молодых людей памятные подарки — книги о героической обороне Тулы.

В пятницу, 17 сентября, на тематическом участке «Тула студенческая», разместившемся в одном из корпусов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, поздравляли впервые голосующих. Это молодые жители областной столицы, достигшие 18-летнего возраста и получившие активное избирательное право.
 
Стартовавшие в регионе выборы депутатов Государственной Думы и губернатора Тульской области станут первыми для почти 15 тысяч жителей региона.

С таким знаменательным и важным событием пришедших на участок молодых избирателей поздравил председатель УИК Андрей Парамонов.

Каждому новоиспеченному избирателю вручалась книга «Город героев: рассказы об обороне Тулы», специально изданная Тульской областной избирательной комиссией. Книга посвящена 80-й годовщине героической обороны Тулы осенью и зимой 1941 года, включает свидетельства участников тех событий, заставляющие пережить историю вместе с ними, редкие фотографии военных лет. В книге есть карта современной Тулы, где отмечены памятники, посвященные обороне и ее участникам. Содержится краткая информация о них. Любой желающий сможет совершить прогулку по Туле таким маршрутом.

Приятным сюрпризом для впервые голосующих стала встреча с автором издания — тульским журналистом, писателем и краеведом Сергеем Гусевым. Он лично вручил книгу двум студентам ТГПУ Ангелине Мох и Алексею Макаренкову.

— Первое участие в выборах — важное событие, — отметил Сергей Гусев. — По значимости, как получение паспорта гражданина Российской Федерации. И я искренне желаю ребятам и в дальнейшей жизни быть такими же активными, любить свой край, знать и уважать его историю.
 
 
— Для меня сегодня действительно особый день, — говорит второкурсница Ангелина Мох. — Неожиданно и очень приятно было получить подарок — замечательную книгу и встретиться с ее автором. Считаю, что участвовать в выборах обязательно нужно, это повышает нашу гражданскую ответственность, дает возможность лично повлиять на будущее родной земли. Я всегда старалась быть в центре общественной жизни, пять лет занималась патриотической работой, входила в юнармейское движение, а сейчас в студенческом активе и на избирательном участке в родном вузе помогаю в качестве волонтера.

— Выборы — очень большая ответственность, чувствую себя гражданином, выполнившим свой долг, — рассказал Алексей Макаренков. — Приятно было получить книгу о родном городе, уверен, что узнаю много нового о героическом прошлом Тулы. И сегодняшний день для меня в определенном смысле исторический, это важная дата и важное решение.
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