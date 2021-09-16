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Жители Тульской области стали чаще пользоваться безналом
Фото: pixabay.com.

Жители Тульской области стали чаще пользоваться безналом

За первое полугодие туляки совершили более 265 млн операций с помощью банковских карт. Общий объем транзакций составил 446,4 млрд рублей.

Чаще всего туляки оплачивали по картам товары и услуги. На втором месте – функция снятия наличных. На востребованность безналичной формы расчетов повлияло развитие Системы быстрых платежей (СБП). С ее помощью можно быстро переводить деньги между счетами разных банков, чем туляки активно пользуются.

– В некоторых тульских магазинах и кафе появился новый способ моментальной оплаты – через QR-код СБП. В нем зашифрованы банковские реквизиты торговой точки, а также данные о конкретной покупке. Продавец для оплаты предоставляет QR-код клиенту, и тот с помощью мобильного телефона считывает его и оплачивает товары или услуги через приложение своего банка, – рассказал эксперт тульского отделения Банка России Владимир Пылаев.

Чтобы настроить оплату по QR-коду, предпринимателю необходимо обратиться в банк, подключенный к СБП. Этот сервис доступен во всех крупнейших банках.

 

 

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