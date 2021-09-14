«Белая мутная жижа»: тулячка рассказала о загрязнении реки Тулицы в черте города

Жители бьют тревогу: с начала сентября это уже второе обращение в редакцию о состоянии городской речки.

Пользователь веточка написала в блоге «Народный журналист» пост «Бедная Тулица!». Судя по фото и видео, река действительно находится в ужасном состоянии.

«Всем известно, что эта река не отличается особенной чистотой и в нее многие сливают гадости. Недавно был репортаж о том, что Патронный завод сбрасывает в реку коричневую жижу.

Несмотря на это, в реке и рядом часто видели бобров, ондатр, уток, там есть рыба… Во время субботней прогулки мне стало очень жалко животный мир и природу.

Когда мы шли вдоль реки, увидели, что она грязно-молочного цвета. Пошли дальше вверх против течения. Тулица продолжала нас «радовать» грязно-молочным цветом. Дошли до железнодорожного мостика.

Виды с моста:

Пошли дальше в сторону плотины. Недалеко от ЖД мостика увидели причину загрязнения реки. На другом берегу (со стороны больницы и Баташевского сада) к воде подведена большая труба и из нее мощным потоком льется эта грязно-молочная вода. Берег заросший и, к сожалению, трубу на фото не видно.

В удрученном состоянии не только река, но и Чулковская лесопосадка… А ведь при хорошем руководстве там можно было бы сделать зеленую зону для отдыха туляков. Ведь привели же в порядок Баташевский сад, когда-то и там была помойка…»

О том, что в реку сливают белые мутные отходы, в редакцию Myslo 7 сентября сообщал еще один туляк. Мы писали об этом здесь.

В минэкологии региона нам сообщили: «Указанный выпуск, принадлежит АО «Машиностроительный завод «Штамп», на который выдано решение на право пользования водным объектом в целях сброса сточных вод. Указанное предприятие подлежит федеральному государственной экологическому контролю, осуществляемому на территории области Приокским межрегиональным Управлением Росприроднадзора». Myslo обратился в Росприроднадзор в тот же день, однако ответа пока нет.