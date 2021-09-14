В Новомосковский СИЗО закупили новый малодозный цифровой флюорографический аппарат

Цель обследования — выявление патологии органов грудной клетки, наиболее распространенной из которых и социально значимой является туберкулез бронхолегочной системы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Новый флюорографический аппарат, поступивший в медчасть Новомосковского следственного изолятора № 4, уже смонтирован и полностью готов к работе.

Наличие стационарного оборудования позволит пенитенциарным медикам осуществлять необходимые исследования и своевременно диагностировать опасное заболевание без вывоза подозреваемых, обвиняемых и осужденных за пределы исправительного учреждения.

Подобные меры позволят более эффективно вести профилактику туберкулеза и предотвращать его распространение.