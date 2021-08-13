Тульский патронный завод сливает в Тулицу нечистоты

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и региональная общественная организация «Экологическая защита» провели повторное обследование реки Тулица. В нее из колодцев системы водоотведения, принадлежащих АО «Тульский патронный завод», сливаются нечистоты.

9 августа по обращению ТРОО «Экологическая защита» региональным министерством природных ресурсов и экологии было возбуждено дело об административном правонарушении по данному факту.

11 августа представители минприроды и ТРОО «Экологическая защита» в присутствии специалистов АО «Тульский патронный завод» произвели осмотр водоохранной зоны на левом берегу р. Тулица. Обнаружены два канализационных колодца, из которых осуществляется сброс сточных вод в границах водоохранной зоны и далее в реку Тулица. Оба колодца принадлежат АО «ТПЗ».

«Мы нашли два разрушенных колодца, из которых на рельеф местности достаточно сильным напором льется коричневая жидкость. По словам руководства предприятия, в следующем году в планах полная замена коллекторов, а также реконструкция очистных сооружений. Очень надеюсь, что это не пустые обещания, данные в момент проверки, а действительно запланированные заводом природоохранные мероприятия, которые будут реализованы в срок. Вышедшие из строя коммуникации нужно приводить в норму, только это поможет остановить многолетнее загрязнение Тулицы», — прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Учитывая, что АО «Тульский патронный завод» подлежит федеральному экологическому надзору, материалы по фактам сбросов сточных вод на рельеф местности в границах водоохранной зоны направлены в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области продолжает административное расследование по факту загрязнения Тулицы.