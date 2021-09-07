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«Вон она, труба!»: в черте города в Тулицу сливают белые мутные отходы

«Вон она, труба!»: в черте города в Тулицу сливают белые мутные отходы

Очевидец прислал видео в редакцию Myslo.

– Сегодня утром я был на берегу Тулицы в районе железнодорожного моста. И обнаружил, что вода в реке стала белой и мутной, как молоко! — рассказал редакции очевидец по имени Вячеслав. — Присмотрелся и заметил трубу, из которой в реку что-то сливают.

Место слива находится примерно в пяти метрах вверх по течению от железнодорожного моста, неподалеку от комплекса предприятий по Веневскому шоссе, 13. 

Myslo сообщил об инциденте в минэкологии региона. 

Напомним, в августе представители минприроды и ТРОО «Экологическая защита» осмотрели водоохранную зону на левом берегу Тулицы и обнаружили два канализационных колодца, из которых осуществлялся сброс сточных вод в границах водоохранной зоны и далее в реку Тулица. Оба колодца принадлежат АО «ТПЗ».

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:52 +2
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