«Вон она, труба!»: в черте города в Тулицу сливают белые мутные отходы

– Сегодня утром я был на берегу Тулицы в районе железнодорожного моста. И обнаружил, что вода в реке стала белой и мутной, как молоко! — рассказал редакции очевидец по имени Вячеслав. — Присмотрелся и заметил трубу, из которой в реку что-то сливают.

Место слива находится примерно в пяти метрах вверх по течению от железнодорожного моста, неподалеку от комплекса предприятий по Веневскому шоссе, 13.

Myslo сообщил об инциденте в минэкологии региона.

Напомним, в августе представители минприроды и ТРОО «Экологическая защита» осмотрели водоохранную зону на левом берегу Тулицы и обнаружили два канализационных колодца, из которых осуществлялся сброс сточных вод в границах водоохранной зоны и далее в реку Тулица. Оба колодца принадлежат АО «ТПЗ».