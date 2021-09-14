Табун лошадей, атаковавший жителей тульского села, снова гуляет на самовыпасе

Фото Ольги Рожковой и из архива Myslo.

Около десяти лошадок очевидцы заметили около Сеженского леса в Пролетарском округе Тулы.

«Лошади гуляли по обочинам, мешали проезду автомобилей», — рассказывают туляки. Фотографии сделаны утром 14 сентября.

Как выяснилось, это тот самый табун, который атаковал жителей тульского села Частое этим летом.

Лошади, регулярно бродившие на самовыпасе, прошлись по огородам, съели и затоптали урожай. У жительницы Частого Веры Киселевой сломали дорогостоящий бассейн. Общий ущерб женщина оценила в 300 тысяч рублей.

По словам Веры Киселевой и ее соседки, табун из 25 лошадей беспокоит селян уже несколько лет. Владелец лошадей Сергей Соловьев, тоже местный житель, к жалобам относится равнодушно, ну разве что послать может.

На лошадей Соловьева люди жалуются не первый год. Безпризорные лошадки бродят в районе деревни Морозовка, у Сеженского леса. Создают заторы на трассе Тула — Шатск или становятся участниками ДТП.

И это притом что условия на личном подворье Соловьева для лошадей вполне приемлемые: в этом убедилась комиссия из представителей местной администрации, областной ветстанции и полиции.

Сам же владелец табуна оправдывается:

– Да они просто убежали, какая тут моя вина?!

Штраф за нарушение правил содержания скота (беспривязное содержание скота в границах населенных пунктов и других не отведенных для этого местах) на частное лицо составляет от 100 до 500 рублей.