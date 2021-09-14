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Воры проникли к пенсионерке под видом соцработников и украли у нее золотые украшения

Воры проникли к пенсионерке под видом соцработников и украли у нее золотые украшения

Двое мужчин наврали старушке, что они проводят плановой обход пенсионеров в Туле.

На территории Тульской области продолжает оставаться актуальной проблема совершения противоправных деяний в отношении пожилых людей. Полицейские призывают граждан проявлять максимальную бдительность в тех случаях, когда в квартиры под видом социальных либо коммунальных работников приходят злоумышленники, предлагая проверку того или иного оборудования, выплату тех или иных компенсаций, помощь при обмене денег в связи с якобы проходящей финансовой реформой.

Накануне жертвой такого противоправного деяния стала 83-летняя жительница Тулы. К ней в квартиру пришли двое мужчин, которые представились социальными работниками. Они сообщили ей о плановом обходе пенсионеров. Под этим предлогом мужчины вошли в жилище. По предварительным данным, один из гостей отвлекал хозяйку квартиры беседой, а второй в это время выяснил, где хранятся золотые украшения, и забрал их.

Обнаружив, что стала жертвой кражи, потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию.

Полицией выясняются обстоятельства совершенного преступного деяния.
Органы внутренних дел обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб. Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступного деяния.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:22 0
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кражаворовствопенсионеркасоцработники
Место
ТулаТульская область
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