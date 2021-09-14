Не пережил капремонта: в Тульской области во время работ рухнула часть жилого дома

В Богородицком районе прокуратура проводит проверку по факту обрушения части дома № 24 по улице Первомайской в поселке Товарковский, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом, в котором зарегистрировано 28 человек, включен в региональную программу капитального ремонта Тульской области. Работы по ремонту фасада стартовали пару недель назад, и после отбивки штукатурного слоя неожиданно рухнула часть стены:

– С ООО «Строительная фирма № 314» заключен дополнительный договор на укрепление фундамента дома. На нескольких участках дома в результате проведения работ по отбивке штукатурного слоя 11 сентября 2021 года произошло обрушение части стены.

Начало проведения работ по восстановлению стены дома запланировано на 15 сентября.

Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сообщили Myslo в областной прокуратуре.