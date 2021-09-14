Не пережил капремонта: в Тульской области во время работ рухнула часть жилого дома
Прокуратура проводит проверку по данному факту.
В Богородицком районе прокуратура проводит проверку по факту обрушения части дома № 24 по улице Первомайской в поселке Товарковский, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом, в котором зарегистрировано 28 человек, включен в региональную программу капитального ремонта Тульской области. Работы по ремонту фасада стартовали пару недель назад, и после отбивки штукатурного слоя неожиданно рухнула часть стены:
– С ООО «Строительная фирма № 314» заключен дополнительный договор на укрепление фундамента дома. На нескольких участках дома в результате проведения работ по отбивке штукатурного слоя 11 сентября 2021 года произошло обрушение части стены.
Начало проведения работ по восстановлению стены дома запланировано на 15 сентября.
Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сообщили Myslo в областной прокуратуре.
Ранее мы не раз писали об ужасающем состоянии жилого фонда в поселке Товарковский и в Богородицком районе. В апреле 2019 года в поселке Южный обрушилась стена барака. В июле того же года отвалилась часть фасада дома № 22 по улице Первомайской в поселке Товарковский. А нынешним летом к губернатору обратились пенсионерки из дома-развалины на улице Трудовой — всё из того же Товарковского.
Администрация района, комментируя проблемы с жилым фондом, в июле этого года заявила, что «благоустроенный жилой фонд
в администрации МО Богородицкийрайон на текущий момент отсутствует»…
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