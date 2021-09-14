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Каждый второй взрослый житель Тульской области вакцинирован от COVID-19
Фото из архива MySlo

Каждый второй взрослый житель Тульской области вакцинирован от COVID-19

Об этом губернатор Алексей Дюмин рассказал в ходе онлайн-конференции с главой государства Владимиром Путиным.

Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Мероприятие носило плановый характер.

Алексей Дюмин доложил главе государства об эпидемиологической обстановке в регионе. При поддержке федерального Правительства создан достаточный запас сил и средств на осенне-зимний период. В области максимально сохраняется полноценная плановая медицинская помощь.

Полным ходом идёт формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Полностью привито 570 тысяч человек – это каждый второй взрослый житель Тульской области. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране и третье – в ЦФО.

– Все вопросы решаем в рабочем порядке с Правительством РФ и федеральным штабом. Обстановка в области находится под контролем, – сказал Алексей Дюмин.

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сегодня, в 19:29 −1
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