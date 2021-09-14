Врачи в Тульской области будут получать 70 тысяч рублей в месяц

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Онлайн-встреча президента России с главой Тульской области прошла в новом формате: Алексей Дюмин докладывал Владимиру Путину со строительной площадки перинатального центра в Туле. В разговоре приняли участие врачи.

Алексей Дюмин отметил, что новый перинатальный центр — это долгожданный, нужный объект. В нем созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи будущим мамам и новорождённым.

— Несколько лет назад я обратился к Вам с просьбой о строительстве центра. И при Вашей поддержке проект почти завершён. В январе он начнёт работать, — сказал Алексей Дюмин.

Владимир Путин задал вопрос о зарплатах в новом центре. По словам главы региона, врачи будут получать 70 тысяч рублей в месяц, это выше среднего уровня по области. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше работать на увеличение реальных доходов жителей области.

В Тульской области стартовала пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. Из федерального бюджета регион получит более 7,5 млрд рублей. Деньги пойдут на капремонт больниц, поликлиник, амбулаторий, установку модульных ФАПов, закупку современного медицинского оборудования.

Для врачей востребованных специальностей в регионе предусмотрены дополнительные выплаты. Медикам также предоставляется служебное жильё. В прошлом году выделено 125 квартир, в этом — ещё 25. Разработано программа индивидуального жилищного строительства для врачей, по которой им будут предоставлять комфортные жилые дома в отдельном коттеджном посёлке.

По словам губернатора, один из важнейших проектов для Тульской области — строительство современного регионального онкоцентра. Алексей Дюмин поблагодарил президента за поддержку в этом вопросе.

Врач-онколог Михаил Бобков сообщил, что за последнее время серьезно обновлена материально-техническая база онкослужбы. Закуплены новые линейные ускорители для лечения злокачественных опухолей, открылись первичные онкологические кабинеты в муниципалитетах. Онкозаболевания в регионе лечат по единым международным протоколам с использованием современного оборудования.

Президент обратил внимание, что Алексей Дюмин приложил серьезные усилия, чтобы сдвинуть с места эту ситуацию. Также глава государства просил и дальше уделять особое внимание этому направлению, особенно учитывая, что регион находится в Чернобыльской зоне.