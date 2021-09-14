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Пьяный туляк устроил ДТП во дворе, а его жена хотела убрать авто с места происшествия: видео

Пьяный туляк устроил ДТП во дворе, а его жена хотела убрать авто с места происшествия: видео

Мужчина едва не сбил гуляющих во дворе людей.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Екатерина, которая попросила предать огласке происшествие во дворе дома № 211 по ул. Октябрьской в Туле. Все произошло 10 сентября. По словам женщины, она была дома и около семи часов вечера с улицы раздались крики, а затем у ее автомобиля сработала сигнализация.
Оказалось, что по двору ездил пьяный сосед, который повредил две машины и едва не сбил стоявших на улице людей.
«Когда я вышла на улицу, Chevrolet уже был днищем на бордюре и газоне. Водитель-мужчина вылез из машины и встал возле подъезда, а за руль села его жена. Считаю, что она хотела уехать с места ДТП, хоть у нее, насколько мне известно, нет водительского удостоверения. Она газовала и наехала на бордюр в том месте, где я стояла несколько минут назад. Потом прохожий, который гулял во дворе с ребенком, женой и собакой, для безопасности выдернул ключ из замка зажигания Chevrolet. Эта женщина кидалась на него и повредила ему плечо, на котором была операция!», — рассказала Екатерина.
 

 
По словам Екатерины, ни приехавшие на место ДТП инспекторы, ни в ГИБДД на ул. Дзержинского не проявили особого внимания к тому факту, что после аварии за руль Chevrolet садился другой человек.
 
«Хотя, на видео видно, как жена водителя ездит, подвергает опасности окружающих и потом врет, что во время ДТП за рулем была она, а не ее муж. Соседи и я видели, что за рулем Chevrolet был именно мужчина, который еле стоял на ногах!», — утверждает Екатерина.
 
По информации Myslo, после происшествия автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.
 
«В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования на опьянение). В отношении женщины в настоящее время составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции запрос Myslo.
 
 
 
 
Ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
 

Ст. 12.7 КоАП РФ влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:01 +12
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