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За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент
Фото: архив Myslo.

За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент

Об этом сообщает региональный оперштаб.

С 7 по 13 сентября 701 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения – 45 128 человек.
 
За минувшую неделю зарегистрировано 722 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Воловском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 52 731 случай заболевания.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 71 пациента в возрасте от 37 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 2841 человек, сообщает региональный оперштаб.
Сюжет: Коронавирус
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