В Туле вынесли приговор экс-начальнице отдела Росгвардии: ее осудили за мошенничество

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В Туле 50-летняя бывшая начальница финансово-экономического отдела Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области признана виновной в мошенничестве.

Судом установлено, что с июня 2019 года по март 2021-го подозреваемая незаконно подготовила и утвердила у начальника управления четыре рапорта о выделении ей дополнительной материальной помощи, на основании которых женщине было перечислено более 250 тысяч рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 150 000 рублей. Отметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила нанесенный ущерб.