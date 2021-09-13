новости
новости
Регистрация
В Туле вынесли приговор экс-начальнице отдела Росгвардии: ее осудили за мошенничество
Фото: архив Myslo.

В Туле вынесли приговор экс-начальнице отдела Росгвардии: ее осудили за мошенничество

Женщина отделалась штрафом.

В Туле 50-летняя бывшая начальница финансово-экономического отдела Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области признана виновной в мошенничестве.

Судом установлено, что с июня 2019 года по март 2021-го подозреваемая незаконно подготовила и утвердила у начальника управления четыре рапорта о выделении ей дополнительной материальной помощи, на основании которых женщине было перечислено более 250 тысяч рублей. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 150 000 рублей. Отметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила нанесенный ущерб.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:20 +3
Другие статьи по темам
Прочее
приговор судаСледственный комитетмошенничествоУправление Росгвардии по Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности
МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.