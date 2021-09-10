В Заречье из-за коммунальной аварии несколько домов остались без воды

Сегодня, 10 сентября, в Туле на ул. Галкина, 1-д произошла коммунальная авария. В связи с этим прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Галкина, 1-д, 2, 2-а, 3-д,

ул. Октябрьская, 3, 3-а,

частный сектор: ул. Галкина от дома № 1 до дома № 4-в.

Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.