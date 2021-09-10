новости
новости
Регистрация
В Заречье из-за коммунальной аварии несколько домов остались без воды

В Заречье из-за коммунальной аварии несколько домов остались без воды

Публикуем список адресов.

Сегодня, 10 сентября, в Туле на ул. Галкина, 1-д произошла коммунальная авария. В связи с этим прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
  • ул. Галкина, 1-д, 2, 2-а, 3-д,
  • ул. Октябрьская, 3, 3-а,
  • частный сектор: ул. Галкина от дома № 1 до дома № 4-в.
Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулагорводоканалводакоммунальная авария
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей
Казино на рабочем месте: дело жительницы Щекино передано в суд
Казино на рабочем месте: дело жительницы Щекино передано в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.