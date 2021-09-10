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Названы отличия симптомов COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Названы отличия симптомов COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Разъясняют специалисты Роспотребнадзора.

COVID-19 и грипп: что общего?

Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи — преимущественно воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через фомиты (загрязненные инфекцией поверхности).

Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

COVID-19 и грипп: в чем отличия?

Грипп и COVID-19 — две разные инфекции, у которых разные и возбудители, и симптоматика, и течение.

Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих, в основном в первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он составляет 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов.

Различается и так называемое репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком). У вируса SARS-CoV-2 способность к заражению выше, его репродуктивное число составляет от 2 до 2,5.

Несмотря на то, что оба вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых и критических случаев также, по-видимому, отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. По данным на сегодняшний день, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими оксигенации, в 5% случаев требуется искусственная вентиляция легких.

Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличивают пожилой возраст и сопутствующие хронические заболевания. При гриппе в категории повышенного риска входят дети (которые COVID-19 переносят сравнительно легко) и беременные, которые могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности. Есть также наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беременных либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.

Сюжет: Коронавирус
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