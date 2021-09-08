Пять важных вопросов о вакцинации от ковида беременных и кормящих
Тульский минздрав опубликовал разъяснения.
— Можно ли прививаться беременным и кормящим женщинам?
– В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Вакцинация рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода.
Кормящие матери не подлежат вакцинации.
— Можно ли прививаться в период планирования беременности?
– Да, вакцинация рекомендована парам, планирующим беременность.
— Кто принимает решение о необходимости прививки для беременной?
– Решение о необходимости вакцинации принимают акушер-гинеколог, который ведет беременность, и сама женщина.
— Зачем прививка беременным?
– Прививка минимизирует риск заражения и тяжелого течения заболевания.
В первую очередь это касается женщин, не сделавших прививку до наступления беременности и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Например, беременные, у которых есть нарушения обмена веществ, сахарный диабет, артериальная гипертония или дыхательные нарушения.
— На каком сроке беременности можно делать прививку?
– Прививку рекомендуется делать после 22-х недель беременности. Это тот срок, который безопасен для плода, так как уже сформированы все органы и системы.