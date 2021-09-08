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Пять важных вопросов о вакцинации от ковида беременных и кормящих

Пять важных вопросов о вакцинации от ковида беременных и кормящих

Тульский минздрав опубликовал разъяснения.

— Можно ли прививаться беременным и кормящим женщинам?

– В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Вакцинация рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода.

Кормящие матери не подлежат вакцинации.

— Можно ли прививаться в период планирования беременности?

– Да, вакцинация рекомендована парам, планирующим беременность.

— Кто принимает решение о необходимости прививки для беременной?

– Решение о необходимости вакцинации принимают акушер-гинеколог, который ведет беременность, и сама женщина.

— Зачем прививка беременным?

– Прививка минимизирует риск заражения и тяжелого течения заболевания.

В первую очередь это касается женщин, не сделавших прививку до наступления беременности и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Например, беременные, у которых есть нарушения обмена веществ, сахарный диабет, артериальная гипертония или дыхательные нарушения.

— На каком сроке беременности можно делать прививку?

– Прививку рекомендуется делать после 22-х недель беременности. Это тот срок, который безопасен для плода, так как уже сформированы все органы и системы.

Сюжет: Все о вакцинации
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