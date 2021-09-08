На международном форуме рассказали о туристическом потенциале Тульской области

Тульская область представлена на выставке в составе стенда национального туристического проекта «Императорский маршрут». Он посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского дома Романовых.

29 июня губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подписали соглашение о вхождении региона в этот проект. Участие в нем позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

За информационной стойкой региона посетители могут ознакомиться с тематическими объектами и маршрутами, интересными для туристов.