новости
новости
Регистрация
На международном форуме рассказали о туристическом потенциале Тульской области

На международном форуме рассказали о туристическом потенциале Тульской области

27-й форум-выставка «Отдых» проходит в Москве.

Тульская область представлена на выставке в составе стенда национального туристического проекта «Императорский маршрут». Он посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского дома Романовых.
 
29 июня губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подписали соглашение о вхождении региона в этот проект. Участие в нем позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
 
За информационной стойкой региона посетители могут ознакомиться с тематическими объектами и маршрутами, интересными для туристов.
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:01 −6
Другие статьи по темам
Прочее
Тулатуризмвыставкафорумотдых
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских эстетов приглашают на концерт американского гитариста Квентина Мура
Тульских эстетов приглашают на концерт американского гитариста Квентина Мура
Творог в бутылке «Бежин луг» — польза и вкус всегда с тобой!
Творог в бутылке «Бежин луг» — польза и вкус всегда с тобой!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.