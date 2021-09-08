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Пьяный экс-росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: уголовное дело передано в суд

Пьяный экс-росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: уголовное дело передано в суд

В аварии погибла 15-летняя девушка.

В Щекинском районе 26-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетней, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. Компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто. Предполагается, что 26-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 [прапорщик, служивший в Росгвардии полицейским-водителем, впоследствии уволен со службы по отрицательным мотивам] не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. 15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия. 
 
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, в ходе следствия обвиняемый признал свою вину. 
 
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 
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