Пьяный экс-росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: уголовное дело передано в суд

В Щекинском районе 26-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетней , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. Компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто. Предполагается, что 26-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 [прапорщик, служивший в Росгвардии полицейским-водителем, впоследствии уволен со службы по отрицательным мотивам] не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. 15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, в ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.