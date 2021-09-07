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Западный ветер принесет в Центральную Россию 20-градусное тепло

Западный ветер принесет в Центральную Россию 20-градусное тепло

Потепление начнется в четверг.

Жителей Центральной России ожидает потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра.

– Меняется циркуляция. На побережье Северного Ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон. Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление, — сообщил Вильфанд.

Так, в Тульской области потепление начнется с четверга, 9 сентября. С этого дня в регионе установится 20-градусное тепло.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +4
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ТулаЦентральная Россия
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потеплениециклонГидрометцентр России
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