Сними ролик про Тульскую область и выиграй iPhone
Объявлена акция ко Дню Тульской области, который отмечается 11 сентября.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» объявила старт онлайн-акции с розыгрышем iPhone 11.
Условия участия:
- быть подписанным на группу ассоциации ВКонтакте,
- сделать репост анонса акции,
- записать и опубликовать на своей странице видеоролик с рассказом об историческом месте или значимой личности вашего населенного пункта продолжительностью до 3-х минут,
- поставить хештэг #ЯЛюблюТульскуюОбласть.
Сроки проведения акции: 6 сентября — 12 сентября (до 14.00).
Победитель будет определен 13 сентября с помощью генератора случайных чисел.
Обратите внимание, что призы дороже 4000 рублей облагаются налогом. В соответствии с гл. 23 НК РФ налог уплачивает победитель акции.
Условия проведения акции на сайте организатора.
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