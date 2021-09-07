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Сними ролик про Тульскую область и выиграй iPhone

Сними ролик про Тульскую область и выиграй iPhone

Объявлена акция ко Дню Тульской области, который отмечается 11 сентября.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» объявила старт онлайн-акции с розыгрышем iPhone 11.

Условия участия:

  • быть подписанным на группу ассоциации ВКонтакте,
  • сделать репост анонса акции,
  • записать и опубликовать на своей странице видеоролик с рассказом об историческом месте или значимой личности вашего населенного пункта продолжительностью до 3-х минут,
  • поставить хештэг #ЯЛюблюТульскуюОбласть.

Сроки проведения акции: 6 сентября — 12 сентября (до 14.00).

Победитель будет определен 13 сентября с помощью генератора случайных чисел.

Обратите внимание, что призы дороже 4000 рублей облагаются налогом. В соответствии с гл. 23 НК РФ налог уплачивает победитель акции.

Условия проведения акции на сайте организатора.

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