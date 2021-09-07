Проспект Ленина замер в гигантской пробке из-за ремонта дороги
Работы, проводимые в районе ул. Каминского «отрезали» целую полосу движения.
На главном проспекте Тулы серьёзно затруднено движение — согласно данным «Яндекса», скорость потока не превышает 20 км/ч. Пробка начинается от стадиона «Арсенал» и тянется вплоть до ул. Советской.
Причиной затора стал ремонт дороги на проспекте — в районе ул. Каминского рабочие почти полностью «отрезали» полосу движения в сторону ул. Советской, сняв асфальт и бордюрный камень.
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