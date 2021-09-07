новости
новости
Регистрация
Проспект Ленина замер в гигантской пробке из-за ремонта дороги

Проспект Ленина замер в гигантской пробке из-за ремонта дороги

Работы, проводимые в районе ул. Каминского «отрезали» целую полосу движения.

На главном проспекте Тулы серьёзно затруднено движение — согласно данным «Яндекса», скорость потока не превышает 20 км/ч. Пробка начинается от стадиона «Арсенал» и тянется вплоть до ул. Советской.

Причиной затора стал ремонт дороги на проспекте — в районе ул. Каминского рабочие почти полностью «отрезали» полосу движения в сторону ул. Советской, сняв асфальт и бордюрный камень.

Галерея
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 1
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 2
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 3
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 4
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 5
Пробка на проспекте Ленина, Фото: 6
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:27 +6
Другие статьи по темам
Событие
пробказатруднение движениязаторремонт дороги
Место
Тулапроспект Ленина
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Масштабный Музей обороны Тулы, аудиогид в транспорте и письма солдат: как Тула отметит 80-летие обороны
Масштабный Музей обороны Тулы, аудиогид в транспорте и письма солдат: как Тула отметит 80-летие обороны
Корреспондент Myslo принял участие в «Гонке героев»: «Ползали в грязи и ныряли в ледяную воду. Это была жесть!»
Корреспондент Myslo принял участие в «Гонке героев»: «Ползали в грязи и ныряли в ледяную воду. Это была жесть!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.