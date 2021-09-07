Масштабный Музей обороны Тулы, аудиогид в транспорте и письма солдат: как Тула отметит 80-летие обороны

В этом году областная столица отметит сразу две круглые даты - 80-ю годовщину Обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летие присвоения Туле Почетного звания «Город-Герой».

Решение о праздновании этих годовщин было принято в конце 2020 года. Тогда же был сформирован оргкомитет по подготовке мероприятий. Сегодня состоялось его заседание под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Целый комплекс различных мероприятий, посвященных юбилейным датам, начались в Тульской области с 1 января 2021-го. В частности, в региональном центре стартовали ремонтно-реставрационные работы и благоустройство на мемориальных местах, памятные, торжественные, культурно-просветительские и спортивные мероприятия, научно-издательская работа.

Так, возле корпуса ТулГУ благоустраивают сквер имени 80-летия обороны Тулы. Территория нового общественного пространства включает мультимедийную мемориальную стену, где будут транслировать фотографии и имена защитников Родины. Элементы сквера будут дополнены архитектурной подсветкой.

Кроме этого ведется работа по реставрации, благоустройству воинских захоронений и восстановлению имен погибших на воинских захоронениях №1, 4 Всехсвятского кладбища и др.

Продолжается работа по увековечению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. До 1 ноября этого года будет установлено более 60 информационных табличек на 40 именных улицах, 8 из которых носят фамилии участников Тульской оборонительной операции. В сентябре запланирован выпуск Тульского краеведческого альманаха, посвященного 80-й годовщине обороны Тулы.

Также в планах украсить город в честь юбилея его обороны. Для этого разработан бренд-бук по единому стилю оформления. Он включает тематическое оформление въездных стел, создание арт-объектов, а также социальную рекламу.

– С октября в общественном транспорте Тулы будет запущен тематический аудиогид, с помощью которого жители и гости города смогут больше узнать о событиях оборонительной операции, – рассказал на заседании глава администрации города Дмитрий Миляев.

Он отметил, что основные памятные мероприятия пройдут в октябре – декабре. С 28 октября по 10 ноября на территории Тулы состоится смотр-конкурс экспозиций музеев, посвященных учащимся школ-участникам Великой Отечественной войны и боевых действий.

28 октября на стадионе спортивной школы «Арсенал» в п. Косая Гора пройдет турнир по футболу памяти Героя России, Почетного гражданина города Тулы, генерал-майора Анатолия Петровича Горшкова. В соревнованиях примут участие футболисты спортивных школ Тулы.

Также в декабре пройдут церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам, мемориалам, братским могилам и воинским захоронениям. Общегородское возложение к Вечному огню памятника героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы состоится 6 декабря.

На площади Победы будет выставлен Пост № 1. Запланировано награждение именными нагрудными знаками «Пост № 1» и «Юный патриот города-героя Тулы».

Глава городской администрации отметил, что особое внимание в юбилейный год уделено ветеранам. С начала года им вручают медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Продолжается адресная помощь ветеранами.

– Наша задача, чтобы ни один ветеран не остался без внимания и поддержки, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор Алексей Дюмин в ходе оргкомитета отметил, что все мемориальные комплексы, воинские захоронения нужно привести в порядок в обозначенные сроки. Этот вопрос необходимо держать на контроле.

Одним из главных событий празднования станет открытие Музея обороны Тулы. Работу по его созданию правительство области ведет при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

«Создание Музея обороны Тулы – важнейший проект по увековечению памяти подвигов советских солдат. Он должен стать центром патриотического воспитания молодежи. Это дань памяти людям, которые умирали ради мира на земле. Город-герой Тула давно заслужил такой музей», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Сейчас активно ведется монтаж экспозиции. В ней будут использованы современные мультимедийные технологии (сенсорные экраны, акустические системы, проекторы и т. д.), электронные энциклопедии, инсталляции.

Общая экспозиционная площадь составит порядка 3 тыс. кв. м. На ней разместятся 27 тематических зон, 65 мультимедийных комплексов и скульптур, некоторые из них будут иметь портретное сходство.

Координатор проекта «Бессмертный полк» Елена Гребнева рассказала, что в преддверии юбилея обороны Тулы во всех школах региона пройдет тематический диктант. Сейчас в образовательные учреждения передается литература для подготовки. Точная дата диктанта пока не назначена. Однако известно, что принять в нем участие можно будет как очно, так и онлайн.

Еще один проект – «Солдатские письма. Читаем вместе». Выставка, которая собрала более 200 писем солдат из Тулы, Щекино, Белева, Ефремова, Новомосковска и Тёпло-Огарёвского района, сейчас открыта для посещения в Тульском военно-историческом музей (Тула, Кремль). Сейчас начала работа над изданием этих писем.

– Уже ведется верстка книги, чтобы каждый мог их прочитать. Сколько бы мы ни читали монографий и научных работ, только благодаря письмам обычных солдат можно в действительности понять, что и как было на войне, – отметила Елена Гребнева.