Корреспондент Myslo принял участие в «Гонке героев»: «Ползали в грязи и ныряли в ледяную воду. Это была жесть!»

Моя «геройская» история приключилась внезапно. Я был в отпуске, и из рабочего чата мне прилетело упоминание от коллеги Кристины Вернигориной с предложением поучаствовать в «Гонке героев» (далее — «ГГ»). Ее идею поддержали коллеги Юлия Королева и Юлия Александрова. В общем, прекрасная половина редакции взяла меня «на слабо», и через несколько минут я уже изучал, что же это такое — «ГГ».

Меньше чем через час в моем электронном почтовом ящике был электронный билет на гонку. И, судя по фоткам в Сети, маячила перспектива легкой инвалидности, так как в подобных мероприятиях я еще ни разу не участвовал. Экстремальные курсы для журналистов «Бастион» не в счет — там другая специфика:

Курсы «Бастион-2018».

Впрочем, надежда пройти хотя бы процентов восемьдесят трассы была — пару лет назад я оборудовал дома спортивный уголок, начал регулярно бегать и сбросил около 20 килограммов лишнего веса…

Какого-то особенного волнения перед гонкой я не заметил. Разве что из-за погоды: ночью был дождь, утро выдалось ветреным, холодным и всё опять шло к осадкам. Когда приехали в «Некрасово», я увидел, что в «ГГ» участвует много девушек и женщин, и окончательно успокоился – уж если они могут, то и мужик справится!

В ближайшей доступности заметил только одно из препятствий и сразу же его изучил — это была поверхность под углом в 45 градусов и высотой с двухэтажный дом. Преодолевать испытание следовало с помощью каната — не сказать, что выглядело легко, но точно не невыполнимо.

Участники стартовали волнами, группами по 10-12 человек. Сначала побежали «терминаторы» категории Pro, потом возрастная категория 18-29, следом 30-39, после 40+, а затем и те, кто выбрал массовый старт, в том числе и я. Всем выдали трекинговые браслеты, с помощью которых отслеживаются честность и время маршрута. Волонтеры объяснили, что бежать нужно по трассе, направление которой указывают красно-белые ленты, и предупредили, что за потерю браслета следует дисквалификация.

Первое испытание оказалось детским — берешь из кучи автомобильную покрышку, тащишь ее несколько сотен метров и бросаешь обратно в кучу. Второе было той самой наклонной поверхностью, о которой я писал выше, и проблем с этим действительно не возникло. Наверх взлетел, как орел (хотя, может, это мне показалось и на самом деле со стороны выглядело всё не так). А вот дальше оказалось труднее. Никогда в жизни не лазил по канату и даже не представлял, насколько сложно взобраться по нему даже на 2-2,5-метровую отвесную стену. Справился за пару-тройку минут.

Проем из шин — тоже легкота: скорее, там нужна не сила, а техника плюс отсутствие пуза. Проползти по-пластунски под колючей проволокой оказалось проще простого — записанные на подкорку армейские навыки не забываются.

Моим слабым местом стали рукоходы — с трудом прошел даже самый первый, а потом началась откровенная жесть. Конечно же, я видел в Сети, как народ срывается с колец в ров с грязной водой, но даже представить не мог, каково ощущать это на собственной шкуре! Самые похожие ощущения были только в детстве, когда гулял с другом по льду на пруду и провалился по пояс в ледяную воду. А на «ГГ» я ушел в грязную ледяную воду с головой! Благо волонтеры внимательно следили за участниками и мгновенно протягивали «утопленникам» руку помощи, чтобы вытянуть их на сушу. А там в тот момент дул ветрище и шел дождь.

Оказалось, что и это были только цветочки… Вы когда-нибудь видели, как домашняя крыса или ящерка, цепляясь коготками, ползет вверх по сетке? А теперь представьте, что сетка натянута над траншеей, залитой грязью сантиметров на восемьдесят. Нужно лечь в эту траншею на спину и, цепляясь за сетку, проделать путь метров в пять. Звучит просто лишь до второй секунды, на которой ты погружаешься в это месиво и понимаешь, что если передвигаешься быстро, то грязь попадает в лицо со стороны макушки, а если замедляешься, то она норовит залиться тебе в рот со стороны подбородка. Если останавливаешься — начинаешь в этой жиже тонуть. Так что тут вообще без вариантов.

Описывать все препятствия не вижу особого смысла, это лучше испытать на себе. «Гонка героев» — это физически сложно, грязно, холодно. Но одновременно это интересный, запоминающийся и где-то даже веселый вызов самому себе. Если участвовать в испытаниях командой — наверное, еще круче в плане эмоций.

Всего же на трассе три десятка препятствий-испытаний. Самое последнее высотой с трехэтажный дом называется «Эверест» — преодолеть его, когда ты уже физически вымотан, очень сложно. У меня хватило сил на него только посмотреть. Может, покорю как-нибудь в другой раз.

Всем здоровья!