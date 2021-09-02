В Туле из-за найденной гранаты эвакуировали школу
Подозрительный предмет обнаружили рядом с забором образовательного учреждения.
Днем 2 сентября на территории, расположенной между общежитием и Центром образования № 26 на ул. Октябрьской в поселке Скуратово, мужчина во время земляных работ обнаружил предмет, похожий на ручную гранату. Землю привезли для благоустройства.
О находке сразу сообщили в оперативные службы. Пока на место ехали сотрудники полиции и МЧС, было принято решение об эвакуации учеников и сотрудников школы, а также жильцов общежития.
Вскоре на место прибыли взрывотехники, которые после осмотра поместили предмет в специальный контейнер. Подозрительную находку увезли для последующего уничтожения.
Откуда на этом месте взялась граната, и сколько она пролежала в земле, предстоит выяснить специалистам.
«Произведена эвакуация 44 человек из Центра образования №26, из них 20 детей. Организовано оцепление и охрана взрывоопасного предмета силами сотрудников полиции. В 16:30 ручная граната РГД времен ВОВ была изъята группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Новость обновлена в 17.50: добавлен комментарий МЧС.
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