Обещанный ремонт не завершен: единственная в Туле вечерняя школа не открылась к 1 сентября

Фото из архива.

На завершение работ понадобится три месяца.

Обещанный ремонт в здании тульской вечерней школы на улице Рихарда Зорге не закончили. Педагоги и учителя встретили начало учебного года в ЦО №45.

Вот что пояснили на запрос Myslo в администрации Тулы:

– Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Тулы» в августе-октябре 2020 года заключены контракты на капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы, расположенной в городе Туле по ул. Зорге, 29.

В комплекс работ входят ремонт кровли, фасада, системы отопления и внутренних помещений (в т. ч. подвала, кабинетов, межэтажных перекрытий).

В процессе выполнения работ было принято решение о проведении экспертной оценки выполненных подрядной организацией работ.

По итогам оценки возникла потребность в разработке дополнительных проектных решений. В силу данных обстоятельств завершить капитальный ремонт в предусмотренные контрактом сроки не представилось возможным.

К настоящему времени дополнительные проектные решения подготовлены.

С 1 сентября 2021 года подрядчик возобновляет работу. Ориентировочный срок завершения работ — 3 месяца.

На время капремонта обучающиеся и педагогический персонал размещены в здании МБОУ «Центр образования № 45» по адресу: ул. Макара Мазая, 13 при сохранении классов и педагогического состава. Ученики, зачисленные в вечернюю школу, продолжают обучение в ней.

Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Тулы, оказывается адресная психолого-педагогическая помощь и социальное сопровождение вне зависимости от места обучения.

Вопрос закрытия школы администрацией города Тулы не рассматривается.