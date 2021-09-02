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Обещанный ремонт не завершен: единственная в Туле вечерняя школа не открылась к 1 сентября
Фото из архива.

Обещанный ремонт не завершен: единственная в Туле вечерняя школа не открылась к 1 сентября

На завершение работ понадобится три месяца.

Обещанный ремонт в здании тульской вечерней школы на улице Рихарда Зорге не закончили. Педагоги и учителя встретили начало учебного года в ЦО №45.
 
Вот что пояснили на запрос Myslo в администрации Тулы:
 
– Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Тулы» в августе-октябре 2020 года заключены контракты на капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы, расположенной в городе Туле по ул. Зорге, 29.
 
В комплекс работ входят ремонт кровли, фасада, системы отопления и внутренних помещений (в т. ч. подвала, кабинетов, межэтажных перекрытий).
 
В процессе выполнения работ было принято решение о проведении экспертной оценки выполненных подрядной организацией работ. 
По итогам оценки возникла потребность в разработке дополнительных проектных решений. В силу данных обстоятельств завершить капитальный ремонт в предусмотренные контрактом сроки не представилось возможным.
 
К настоящему времени дополнительные проектные решения подготовлены.
 
С 1 сентября 2021 года подрядчик возобновляет работу. Ориентировочный срок завершения работ — 3 месяца.
 
На время капремонта обучающиеся и педагогический персонал размещены в здании МБОУ «Центр образования № 45» по адресу: ул. Макара Мазая, 13 при сохранении классов и педагогического состава. Ученики, зачисленные в вечернюю школу, продолжают обучение в ней.
 
Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Тулы, оказывается адресная психолого-педагогическая помощь и социальное сопровождение вне зависимости от места обучения.
 
Вопрос закрытия школы администрацией города Тулы не рассматривается.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:42 +1
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